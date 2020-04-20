أودي تكشف عن RS3 الجديدة.. "بقوة 394 حصان"

أعلن مصنع السيارات الألماني "أودي"، الرائد في عالم صناعة السيارات الفارهة، عن النموزج الجديد من سيارة Audi RS3 هاتشباك، والتي يحرص مهندسو أودي فقط على تمويه الأجزاء الموجودة في هذه السيارة والتي تفصلها عن A3 القياسية، حيث توجد واجهة أمامية عدوانية مع مداخل كبيرة في الزوايا والشقوق الصغيرة حول الشبكة، والمصدات أوسع، وخلال السطور التالية ابرز مواصفات السيارة ومنها:

تأتي بمحرك أودي التوربيني سعة 2.5 لتر (2500 سي سي) وبقوة 394 حصان (294 كيلووات)، و(480 نيوتن متر) من عزم الدوران.

هناك احتمال أن يكون أداء RS3 أكثر قوة، وفقا لشائعة من Auto Motor und Sport.

يقال أنها ستنتج ما يصل إلى 444 حصان (331 كيلووات) لتتصدر CLA 45 S.

يتميز الجيل التالي من RS3 بتوقيع إضاءة جديد، إلى جانب مصد بارز مع مآخذ هواء جانبية جديدة وشبكة جديدة.

خط السقف مقوس قليلا نحو الخلف، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية LED الجديدة، وزوج من أنابيب العادم البيضاوية الكبيرة.

- سيتم توجيه الطاقة إلى نظام الدفع الرباعي Quattro من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض، بينما هناك حديث عن وظيفة انجراف محتملة أيضًا.