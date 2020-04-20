هالة صدقي: التنمر بالفنانين مش لطيف.. وتخنت بسبب القعدة في البيت

هنأت الفنانة هالة صدقي، الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرةً إلى أنها مستمرة في المشاركة بتصوير مسلسلها الجديد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "CBC"، من تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني وسهير جودة، إنها تربي 17 كلبًا: "هم خايفين مننا، وأنا عايشة معاهم في حجر صحي طبيعي".

وأضافت، أنها رفضت المشاركة في تصوير عملها الفني الجديد في أول 14 يومًا من الأزمة، موضحةً: "لكن بقيت شايفة إن في تنمر شديد بيننا وبين بعض، بيقولوا نازلين يصوروا عشان الفلوس، لكن ده شغل".

وتابعت، أن موقع التصوير ملتزم بكافة الإجراءات الاحترازية، حيث يعقم بشكل كامل، مع وجود طبيب متخصص، والالتزام بالتباعد الاجتماعي: "الفن صناعة والعمال بيشتغلوا من السنة للسنة دول ناس أرزوقجية، والمسلسل بيفتح 150 بيت، ومش حابة التنمر لأنه مش لطيف".

ونصحت الفنانة هالة صدقي، الجمهور بعدم تناول الفسيخ وذلك للوقاية من أي أطعمة قد تضعف المناعة وتساهم في الإصابة بفيروس كورونا، مردفةً: "أنا تخنت لأني قعدت 14 يوم في البيت من غير حركة".