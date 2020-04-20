يسرا عن "كورونا": كنا محتاجين الوقفة دي عشان نعرف إن الله حق

قالت الفنانة يسرا، إن أزمة انتشار فيروس كورونا، اختبار من الله، حتى يراجع الناس أنفسهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "CBC"، من تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني وسهير جودة: "امتحان عشان نراجع روحنا في كل صغيرة وكبيرة عملناها ونقعد مع نفسها وأهلنا وولادنا، وضمايرنا تصحى في كل شيء".

وتابعت: "ده امتحان أكيد ربنا بيحط لنا فيه الخير، عشان نرجع له تاني في كل صغيرة وكبيرة".

وتمنت يسرا، أن يتعامل الناس مع بعضهم بصدق وتسامح، وألا تلهيهم الدنيا عن حب بعض: "نرجع لربنا تاني، وكنا محتاجين الوقفة دي عشان نعرف إن الله حق".