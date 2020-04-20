محيي الدين: مصر لديها منظومة من الوحدات الصحية بنيت في عشرات السنين

قال الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة إن الأزمات تواجهنا محن ومنح أيضًا.

وتحدث محيي الدين خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة عبر فضائية "cbc"، عن الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي والاهتمام بالاستثمار في البشر من رعاية وتدريب وتعليم.

وأوضح محيي الدين أن العالم أجمع عرف قيمة الأطباء والتمريض والطواقم الصحية معتبرًا أنهم كانوا جنودا مجهولين في العالم أجمع محذرا من تجاهل تقارير الأوبئة والأزمات والتلوث الذي قد يسبب المشاكل الصحية مطالبًا بالاهتمام بتمويل مقومات البيئة.

وأشار محيي الدين إلى أن مصر لديها منظومة كبيرة بنيت على مدار عشرات السنوات تتضمن وجود وحدات صحية في كافة القرى والعزب والنجوع في مصر معتبرًا أن هذه الوحدات هي خط الدفاع الأول لكل ما يهدد الصحة العامة.

وشدد محيي الدين على ضرورة الاهتمام بالطب الوقائي ومظومة الصحة الأولية يجب الاهتمام بها في المستقبل مقترحًا الربط بين هذه الوحدات وبعضها بشكل تكنولوجي.

وأوضح أنه بعد انتهاء الجائحة سيكون هناك اهتمام كبير على مستوى العالم بالقطاع الصحي والاستثمار فيها وبطواقم العاملين فيها والجهات المساندة لها.