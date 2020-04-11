محمود محيي الدين: مصر تشهد تطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل بشكل جزئي

قال الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة الخاص بأجندة التمويل 2030، إن مصر تشهد تطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل بشكل جزئي، على غرار ما يحدث في برنامج "تكافل وكرافة".

وأضاف، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، أنه نوع من أنواع الدخل الثابت وليس شاملا للكافة، لكنه يشمل عدة أسر: "نطمئن على أن الأسر تنفق على تعليم أولادها والرعاية الصحية، وتحصل عدة ملايين من الأسر على دخل شهري".

وتابع، أن هناك 110 دول على مستوى العالم بها برامج خاصة بالتحويلات النقدية للأسر والأفراد على غرار منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح: "سُمي نظام الدخل الأساسي الشامل، لأنه يمنح نوعا من أنواع الرواتب بقواعد بشكل شهري ويغطي الاحتياجات الأساسية، وشامل لأنه لا يفرق بين أحد وآخر".

ولفت، إلى أنه لا يعتبر بديلا عن التعليم المجاني أو الرعاية الصحية التي توفرها الدولة أو أي نوع آخر من أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة.