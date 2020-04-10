محمود محيي الدين: عالم ما بعد كورونا سيكون دون أقطاب

قال الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه يُعاد الآن تشكيل أوضاع سياسية واقتصادية وترتيبات حول العالم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي عبر "سكايب"، في حلقة اليوم من برنامج "معكم"، الذي يعرض على شاشة "cbc"، أنه كان هناك حديث مهم حول التطورات الاقتصادية على مستوى العالم، وذلك قبل بداية الأزمة.

وتابع: "كان الحديث عن أن هناك دولا صاعدة بقوة بفضل نموها الشديد وتراجع نسبي من بعض الدول الأخرى، وبعد الحرب العالمية الثانية جرى تقسيم دول العالم إلى دول عالم أول ودول عالم ثانٍ ودول عالم ثالث، وبعد سقوط حائط برلين اختفى مسمى العالم الثاني، حيث كان يدور في فلك الاتحاد السوفيتي".

وأردف: "بعد أزمة عام 2008 ظهر بوضوح أن هناك دولا لا يمكن جمعها مع بعضها في إطار عالم ثالث، مثل الصين والهند مع دول أفقر في أفريقيا، وبالتالي فإن مسمى العالم الثالث أصبح عليه علامات استفهام من باب اللباقة السياسية والواقع الاقتصادي أيضًا".

ولفت، إلى أنه لم يكن من المتوقع أن تُصنف بعض الأنظمة الاقتصادية المتقدمة بهذا الإطار السيئ على مستوى أداء مكافحة انتشار فيروس كورونا: "وبالتالي كل الترتيبات التي تلت الحرب العالمية الثانية في إطار المراجعة والحديث على أن العالم يتجه شرقًا".

وأكمل: "قبل كورونا كان الناس يتحدثون عن عالم متعدد الأقطاب، وهو ما قاله رئيس البنك الدولي في عام 2010، تكون فيه أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ودول صاعدة، حيث سيكون هناك نوعا من انواع التفاعل بينهم، ولكن ما نعيشه اليوم، جعل بعض الكتاب المهمين يتحدثون أن العالم سيكون دون أقطاب .. اللي بيدعي إنه القطب المهم يجي يورينا شطارته ويحل لنا مشاكل كورونا".