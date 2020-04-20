لليوم الثالث.. استقرار أسعار الذهب في نهاية اليوم بالبورصات العالمية

استقرت أسعار الذهب في معاملات بداية الأسبوع بالبورصات العالمية، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ يوم السبت الماضي.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الاثنين، والتي شهدت استقرارًا ليثبت سعر المعدن الأصفر كما هو بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية اليوم بمحال الصاغة والأسواق المحلية والعالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 839 و845 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 734 و738 جنيهًا، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 629 و633 جنيهًا، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و904 جنيهات.