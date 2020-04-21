أحذية مشاهير وفساتين زفاف.. جولات افتراضية في معارض أزياء العالمية

بعد توقف جميع عروض الأزياء الحية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على هذه الصناعة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، نستعرض مجموعة من معارض الأزياء التي يمكنك زيارتها على الإنترنت افتراضيا، وفقا لموقع "إندولج إكسبريس" على النحو التالي:

The Craftsmanship of Alexander McQueen

يضم هذا المعرض الذي ينظمه مجلس الأزياء البريطاني صورا ومقاطع فيديو وجولات افتراضية ستأخذك عبر تاريخ دار الأزياء، ويمكنك أيضا الاطلاع على بعض الفساتين الأكثر شهرة للعلامة التجارية، باستثناء بعض مجموعاتها الحصرية.

https://artsandculture.google.com/exhibit/the-craftsmanship-of-alexander-mcqueen-british-fashion-council/MALybhvhk1gXJA?hl=en

The Story of a Lace Coverlet

تعرف على التاريخ والتقاليد الكامنة وراء صناعة الدانتيل من خلال هذا المعرض الذي ينظمه متحق مود بلجيكا، ويركز على الحرف اليدوية خلال القرن الـ18، وسترى خلال العرض أغطية دانتيل صنعت لعائلة ملكية أوروبية في خمسينيات القرن الـ19، وقطعة من فستان الدانتيل الذي كان ينتمي إلى إمبراطورة أوروبية، وهناك أيضاً كتابات تفصيلية مع صور داعمة لكيفية تطور التصميم والزخارف خلال القرن الثامن عشر.

https://artsandculture.google.com/exhibit/the-story-of-a-lace-coverlet-momu/AQIy2AcoVfU4JQ?hl=en

Famous Feet of Hollywood

ولد سالفاتوري فيراجامو في قرية صغيرة في جنوب إيطاليا وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1914، وبمجرد وصوله بدأ في تصميم أحذية لأفلام هوليوود وسرعان ما أصبح يعرف باسم "صانع الأحذية للنجوم"، ومن الأحذية التي صممها نماذج لأسماء بارزة مثل أودري هيبورن، ومارلين مونرو، وألاس سيمبسون دوقة وندسور وصوفيا لورين.

https://artsandculture.google.com/exhibit/salvatore-ferragamo-famous-feet-of-hollywood-museosalvatoreferragamo/uwJSgu4N_vmsLA?hl=en

I do! Wedding Dresses from 1800-2000

يتتبع هذا المعرض الذي ينظمه المتحف الوطني للأزياء في البرتغال تاريخ فساتين الزفاف، ويخبرك المعرض عن سبب اختيار اللون الأبيض لفساتين الزفاف، وأهمية إكليل الزفاف والخواتم والأقمشة على مر السنين.

https://artsandculture.google.com/exhibit/i-do-wedding-dresses-from-1800-2000-national-museum-of-costume-in-portugal/DAIyedOCJ8ljLw?hl=en

Manolo Blahnik - The World Master Shoemaker

هذا المعرض هو نظرة على حياة مصمم الأحذية التشيكي الإسباني مانولو بلانيك، الذي يشرف على تصميماته بنفسه حتى اليوم، ويتألف من صور قديمة وصور مقربة لبعض أحذيته الشهيرة والمعروفة بمواضيعها النباتية، مع رسومات وجولات افتراضية في الاستوديو الخاص به.

https://artsandculture.google.com/exhibit/manolo-blahnik-the-world-s-master-shoemaker-british-fashion-council/igKi6j4u-sPZIA?hl=en