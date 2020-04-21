الكويت: تعديل مواعيد حظر التجول في رمضان لتبدأ من 4 مساء حتى 8 صباحا

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الكويتي طارق المزرم، تعديل موعد حظر التجول الجزئي، اعتبارا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، ليبدأ من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة صباحا.

وقال المزرم، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بالمركز الإعلامي بقصر السيف، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، إنه تقرر أيضا السماح بخدمة التوصيل للمطاعم ومراكز تسويق الغذاء، اعتبارا من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الواحدة صباحا.

وأضاف المزرم، أن مجلس الوزراء الكويتي، اعتمد أيضا قرارا بتمديد تعطيل العمل بجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية احترازيا، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك اعتبارا من يوم 26 أبريل الجاري، وحتى يوم 28 مايو المقبل، واعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف العمل الرسمي يوم 31 مايو المقبل.

وأوضح المزرم، أنه تقرر أيضا تكليف كل من وزارتي الداخلية والإعلام، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، كل فيما يخصه، تجاه مخالفي قراري الحجر المنزلى أو حظر التجول الجزئي، ونشر أسماء المخالفين عبر وسائل الإعلام، الصحف اليومية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، عن أنه سيتم التعاقد مع مشغل عالمي، ليشارك في عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من بعض الدول، التي لا تستطيع شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة الوصول إليها.

وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في "الطيران المدني" صالح الفداغي، في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بتسمية واعتماد المشغل العالمي الذي سيشارك في عملية الإجلاء.

وأشار الفداغي، إلى أنه تم استقبال 27 طائرة في اليوم الأول من المرحلة الأولى لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج أمس الأحد، في حين تم خلال اليوم الثاني من عملية الإجلاء استقبال 15 طائرة حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل 4 طائرات غيرها، ليصل إجمالي اليوم الثاني إلى 19 طائرة.

وأوضح الفداغي، أن المواطنين القادمين من عملية الإجلاء من الخارج في المرحلة الأولى، قادمون من الدول الخليجية، مع إضافة بعض المحطات من الدول العربية والأجنبية، في حين أن المرحلة الثانية من عملية الإجلاء، ستكون من باقي الدول العربية والدول الأجنبية، مشيرا الى أن هذه المرحلة ستكون للحالات الطبية والصحية والخاصة.

وكان رئيس الإدارة العامة الطيران المدني الكويتية سلمان الحمود الصباح، أعلن في وقت سابق اليوم، أن المرحلة الثانية من خطة عودة المواطنين الكويتيين من الخارج، ستنطلق يوم الخميس المقبل لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح.

الصحة الكويتية: إيداع 146 مواطنا الحجر المؤسسي

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اخضاع 146 مواطنا ومواطنة من بين العائدين على متن رحلات إجلاء المواطنين من الخارج في يومها الأول أمس الأحد، الحجر المؤسسي الإلزامي، للاشتباه في إصابتهم بكورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الكويتية، المشرف العام على مراكز الفحص الطبي في مطار الكويت الدولي الدكتور عبدالرحمن المطيري، في بيان رسمي، إن 54 مواطنا من بين المحالين، لديهم أعراض بسيطة، مضيفا إن ألفين و 933 مواطنا ومواطنة من ضمن القادمين عبر الرحلات الـ27، أحيلوا إلى الحجر المنزلي.

وأشار المطيري، إلى أنه جرى إحالة 6 حالات إلى مستشفى الشيخ جابر الأحمد، للاشتباه بأعراض المرض، و4 حالات أخرى "مرافق" لعدد من المستشفيات لأسباب أخرى، "علاج بالخارج وتشوهات قلبية وغسيل كلوي".