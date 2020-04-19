  الكويت: تحويل 42 مواطنا للحجر المؤسسي بعد أول 11 رحلة إجلاء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أنه بعد الـ11 رحلة الأولى لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، تم تحويل 42 مواطنا ومواطنة للحجر المؤسسي الإلزامي للاشتباه بأعراض الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تم تحويل ألف و187 إلى الحجر المنزلي.

إجمالي الكويتيين الذين كانوا على متن الـ11 رحلة إجلاء ألف و233

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الكويتية، المشرف العام على مراكز الفحص الطبي بمطار الكويت الدولي الدكتور عبدالرحمن المطيري، في إحصائية رسمية، أنه تم كذلك تحويل 4 حالات لاستكمال علاجهم لأسباب صحية أخرى.

وأضاف المطيري، أن إجمالي عدد المواطنين الذين كانوا على متن الـ11 رحلة إجلاء اليوم؛ بلغ ألفا و233 مواطنا ومواطنة.

وتضمنت المرحلة الأولى من خطة إعادة المواطنين الكويتيين من الخارج، في ضوء تفشي كورونا المستجد حول العالم، تشغيل 75 رحلة من أصل 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام.

وتضمنت المرحلة الأولى من المراحل الخمس المخصصة لعملية الإجلاء، رحلات إلى الرياض، وجدة، والدمام، وأبوظبي، ودبي، ومسقط، والمنامة، والدوحة، والقاهرة، والإسكندرية، وعمان، ولندن، وإسطنبول، وأنقرة، وباريس وجنيف.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أعلن الأسبوع الماضي، بدء خطة إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، ابتداء من اليوم وحتى يوم 7 مايو المقبل.