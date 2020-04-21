خبير اقتصادي: كورونا تسبب في انهيار أسعار النفط بأمريكا لصالح الذهب

تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت إلى أكثر من 306 % ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية.

وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن مخزوناتها من الخام ارتفعت بـ19.5 مليون برميل.

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن": "سيكون هذا الانخفاض غير المسبوق الأثر على أسعار الذهب التي قفزت أسعاره اليوم فقط، بما يصل إلى 1%، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع انهيار أسعار النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية منخفضة وهو ما يوجه ضربة إلى الأصول العالية المخاطر ويدفع المستثمرين إلى التماس الآمان في الذهب".

وتضررت أسواق الأسهم العالمية من انهيار أسعار النفط الخام الأمريكي بأكثر من 100 %، لتتحول إلى سلبية للمرة الأولى على الإطلاق.

واختتم أبوزيد حديثه لـ"الوطن": "مع امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة كما ذكرنا، أجبر المتعاملون على الدفع للناس للعثور على مشترين، حيث تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بانهيار الطلب العالمي على النفط ومشتقاته، بسبب توقف إنتاج الطاقة وحركة المواصلات حول العالم".