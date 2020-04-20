وضع المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا في الحجر المنزلي

أعلنت الصفحة الرسمية لكارفور هايبر ماركت، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إصابة أحد العاملين بفرع داندي مول بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال كارفور هايبر ماركت، في بيانه: أنه كتدبير وقائي تم وضع فريق العمل المخالط للمصاب في الحجر المنزلي، وتم إجراء عملية تعقيم وتطهير شاملة للمتجر مرتين.

وجاء في البيان: "عزيزي العميل، نؤكد أن صحة وسلامة زملائنا وعملائنا تأتي في مقدمة أولوياتنا، ولذلك نحافظ على أعلى المعايير في عمليات وإجراءات النظافة والتعقيم".

وأضاف البيان: "تم تأكيد إصابة أحد زملائنا من العاملين في كارفور هايبر ماركت داندي مول بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مكوثه في الحجر الصحي المنزلي منذ تاريخ 9 إبريل، ويجرى تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية المختصة".

وأكد البيان استمرار الإجراءات الوقائية الإضافية لضمان سلامة عملائنا وزملائنا، فضلًا عن إجراءات النظافة المعتادة، و"نحث عملائنا الكرام على احترام تعليمات التباعد الاجتماعي عند زيارة متاجرنا".