  السودان: إيقاف التعامل المباشر مع الجمهور في بنوك الخرطوم

قرر بنك السودان المركزي إيقاف التعامل المباشر مع الجمهور بجميع فروع البنوك العاملة في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى التي يطبق فيها حظر التجوال الشامل، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكر بنك السودان المركزي، في بيان مساء اليوم، أن القرار اُتخذ تمشيًا مع توجيهات الدولة الرامية للحد من انتشار عدوى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعلى ضوء تزايد وتيرة انتشار العدوى، وبهدف ضمان سلامة الجمهور والعاملين بالجهاز المصرفي.

وأوضح المركزي السوداني، أن البنوك ستستمر في صيانة وتغذية الصرافات الآلية وإجراء تسويات الدفع الإلكتروني إلى حين إشعار آخر، لافتًا إلى أنه سيستمر في مراقبة الوضع الصحي وإصدار أي تعليمات وتوجيهات في حينها.

لجنة أطباء السودان المركزية تحذر من انهيار النظام الصحي

من جانبها، حذرت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، اليوم، من الانهيار الكامل للنظام الصحي في السودان، نتيجة نزف الكوادر الطبية لعدم توفر معينات العمل والحماية الشخصية اللازمة في مواجهة كورونا المستجد.

وقالت اللجنة السودانية، "إن خط الدفاع الأول هي معينات العمل اللازمة، وأن نزف الكوادر قد بدأ بالفعل نتيجة لعدم توفير معينات العمل والحماية الشخصية اللازمة، إضافة إلى غياب نظام الفرز البصري".

وأضافت اللجنة السودانية، "أنه في حال استمر الوضع كما هو عليه قد نصل للتوقف التام وانهيار النظام الصحي كله"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إن ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان مؤشرًا خطيراً، داعيًا للتعامل بصرامة مع تنفيذ توجيهات وزارة الصحة.

وأكد حمدوك، خلال زيارته اليوم لمقر المنصة السودانية لمواجهة كورونا المستجد، قدرة المنصة على تجاوز آثار الجائحة، مطالبًا بمواصلة العمل وحشد الطاقات في هذا الصدد.

وأشاد المسؤول السوداني، بجهود الكوادر الطبية في السودان، بوصفها خط الدفاع الأول، مثمنًا تضحياتهم بأنفسهم في سبيل مساعدة الآخرين.