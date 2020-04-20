محافظ دمياط: بقالنا 4 أيام في الشارع عشان الناس متنزلش في شم النسيم

وجهت منال عوض محافظ دمياط، الشكر للمواطنين على الالتزام بتعليمات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما شكرت ورجال الأمن والتنفيذيين في المحافظة.

وقالت عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "بقالنا 4 أيام في الشارع عشان محدش ينزل النهاردة".

وأضافت، أن المواطنين التزموا بالاجراءات الاحترازية والبيوت، لافتة إلى أنه جرى الالتزام بعدم دخول السيارات من المحافظات الأخرى إلى دمياط.

وتابعت: "جرى غلق جميع الفنادق، ونشرنا أعلى صفحة المحافظة بعدم التواجد في الحدائق والشواطئ، وأغلقنا جميع المعديات الوافدة من عزبة البرج إلى المحافظة من يوم الأربعاء، ما عدا معدية واحدة تنقل المرضى الملتزمين بجلسات الغسيل الكلوي".

وأتمت: "مفيش أي عربيات ملاكي إلا ملاكي دمياط في المحافظة، وأكدنا على منع وجود سيارات على كورنيش المحافظة، وأي عربية الونش بيشيلها".