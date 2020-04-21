محمود البزاوي: المنظومة الصحية في مصر فاقت أمريكا والدول الأوروبية

قال الفنان محمود البزاوي، أنه لاحظ قوة الحكومة الحقيقية من خلال العمل على أرض الواقع، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من شغل محكم ومدروس بطريقة جيدة، موضحا أن الأزمة أوضحت أن هناك الكثير من الأشياء "الهشة" مثل المنظومة الصحية في أمريكا وأوروبا، "كنا نعتقد أنها جيدة"، ولكن مصر تخطت كل هذه الدول بمراحل.

وعن أعماله في رمضان 2020، قال إنه يشارك في مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري ويلعب دور أب، وأضاف مازحا أنهم استغلوا العلاقة بينه وبين ابنه أكرم على "السوشيال ميديا" فقرر "أن يعلي فيها في الدراما"، مشيرا إلى أن الدور يشبه علاقته بابنه.

وأضاف البزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميات مني عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية Cbc، أمس، أنه يشارك أيضا الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل "سلطانة المعز"، موضحا أن كل دور يلعبه يتعامل معه على أساس أنه لأول مرة يقوم بالتمثيل ومع كل مشهد على أنه لأول مرة يقف أمام الكاميرا.

وتابع، أنه سيقضي العيد في المنزل طبقاً للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لتلافي فيروس كورونا.

وأوضح، أن أزمة فيروس كورونا لها المزيد من الإيجابيات عليه، مثل الإحساس بالآخرين، وأنه من الممكن أن تغلبنا الطبيعة وليس العكس، وكذلك الألفة بين الأسر والخوف على بعضنا البعض ومراعاة الآخرين، والإحساس بالمسؤولية المجتمعية.