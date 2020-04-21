لا تذبحوها.. أستاذ قانون يوضح عقوبة ما فعلته حنين فتاة "تيك توك"

3 دقائق فقط، هي مدة مقطع فيديو لفتاة تدعى "حنين" على موقع الفيديوهات "تيك توك"، ظهرت خلاله وهي تتحدث للفتيات حول الدخول إلى غرفهم وفتح الكاميرا في دعوة للعمل مقابل مبالغ مالية، تتراوح بين 36 لـ3000 آلاف دولار.

وبمجرد انتشار الفيديو، سادت حالة من الجدل والهجوم على الفتاة التى ظهرت في الفيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها عدد كبير من المتابعين والمواطنين بأنها "تحرض على الفسق والفجور".

جامعة القاهرة، أحالت الطالبة حنين حسام بكلية الآثار، إلى التحقيق، بتهمة اتباعها سلوكا منافيا للآداب العامة، والقيم والتقاليد الجامعية، مشددة على أن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة، والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، ما دفع البعض للتساؤل حول العقوبة القانونية المحتملة.

وتعليقا على هذا الشأن، قال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، إن ما قالته الفتاة ليس به جرم جنائي، وما أثير كان بسبب اقتصاص 10 ثوان من الفيديو على غرار "ولا تقربوا الصلاة"، وعند الاستماع لباقي المقطع "سنجد كلام مختلف، وهو اجتزاء كلام من سياقه وإظهاره بشكل مغاير".

وأضاف "الفقي، لـ"الوطن"، أن القانون واضح وصارم للغاية تجاه التحريض على الفسق والفجور، ولكن مع سماع كامل الفيديو لا يمكن نسب جريمة لصاحبته، لأنها دعت من خلاله لظهور الفتيات بملابس رسمية ومحجبة وليست خارجة، وشددت على منع دخول الرجال، وطالبت بعدم التجاوز، وهو ما ينافي القصد الجنائي ما ينفي وجود جريمة.

وأشار أستاذ القنون الجنائي، إلى أنه "حتى الـ10 ثواني المجتزئين من حديث فتاة التيك توك ليسوا دليل على دعوة إلى الفسق والفجور، لأنه ركن معنوي وركن القصد، حيث يجم مساءلتها أولًا عن القصد الجنائي من حديثها، ولكنها نفت دعوى الفسق، وهو ما ينفى من الأساس وجود أي جريمة، أو أسلوب الذبح الذي تتبعه السوشيال ميديا تجاهها".

وعن إحالتها للتحقيق من جانب جامعة القاهرة، أوضح "الفقي" أنه من حق الجامعة أن تحيل أي طالب خالف القيم والتقاليد الاجتماعية، ولكن ليس من حقها أن تحدد العقوبة بالفصل قبل التحقيق، حيث إن الهدف من التحقيق هو الوصول لنتيجة معينة، وليس الحكم المسبق.

وتابع أستاذ القانون، أنه إذا فصلت جامعة القاهرة الطالبة تكون بذلك "قد خالفت القانون"، لاستباق الأحداث.

وكشفت حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار جامعات القاهرة، المحالة للتحقيق من قبل جامعة القاهرة بشأن سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية، حقيقة الفيديوهات المنتشرة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت حنين إن الفيديوهات المنتشرة مقتطعة من فيديوهات قديمة منذ مارس الماضي، وأن الفيديوهات الأصلية ليس بها أي كلام خارج عن الآداب العامة، مؤكدة أنه لم يجري ضبطها أو فصلها من الجامعة، وأضفات، لـ"الوطن": "القصة أن الاستوري التي تم اقتطاع الفديوهات وتركيبها وموجودة منذ تاريخ 5 مارس الماضي، وانا لم يتم رفدي أو القبض عليا، ولم يتم تقديم أي محاضر ضدي وحسبي الله ونعم الوكيل".