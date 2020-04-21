مرسى علم: إصابات كورونا في شم النسيم "زيرو".. ومنع عدد كبير من الدخول

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مدار يومي أمس، وأمس الأول، في مرسى علم "زيرو"، مشيرا إلى أن مصابي فيروس كورونا بالمحافظة يذهبون لإسنا أو الإسماعيلية بمستشفيات العزل، موضحا أنه "لم يتحرك أي يخت أو مركب سياحي في أي اتجاه يوم شم النسيم"، وأنه جرى منع أعداد كبيرة من المواطنين خلال 3 أيام قبل شم النسيم من دخول المحافظة.

وأكد حنفي أنه "لو حدث استقرار في أعداد الإصابات سيجري تعقيم بعض الفنادق وحصول العاملين فيها على شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا، وستسقبل عدد من السائحين بنسبة لا تزيد عن 25% من القوة الاستيعابية للفنادق على أن يحمل الوارد شهادة سلامته من الكورونا".

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن عودة السياحة قرار سيادي ويرجع للدولة المصرية، ويجري المناقشات حول ذلك، "مواطني البحر الأحمر أكل عيشهم السياحة ونرجو من المواطنين يحافظوا على نفسهم وعلى السياحة".

وأشار محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أمس، إلى أن مرسى علم تستضيف الآن 216 شخصا قادمين من كندا يقضون فترة الحجر الصحي، ويجري تعقيم الأتوبيسات وعزل المشتبه بهم في مكان منفصل، كما يصل غدا مجموعة من المصريين العالقين من بيروت بحدود 70 شخصا ليقضون فترة العزل بمرسى علم أيضا.

وقال اللواء عمرو حنفي، إن هناك حالة من الالتزام من أهالي محافظة البحر الأحمر لم يكن يتصورها، وهذا الالتزام بدأ منذ اليوم الأول لفرض حظر التجوال قبل نحو 21 يوما، "عندي الساحل طوله 1000 كيلو متر، ومكنتش عارف أتحكم فيها إزاي".

وأضاف حنفي أنه جرى اتخاذ إجراءات استباقية قبل نحو أسبوع تحسبا لتجمع المواطنين على الشواطئ وعند المراكب والتجمع في يخوت السفاري وخصوصا الخاصة خلال الاحتفالات بأعياد الربيع "اليخت بيطلع وبيربط مع 10 يخوت أخرى وتصبح احتفالية ويتم التنقل من يخت لآخر".

وأشار حنفي إلى أنه كان يتابع الكمائن بنفسه لمراقبة دخول المواطنين القادمين من المحافظات الأخرى، مؤكدا أن معظم الوافدين من المحافظات كانوا من الشباب ولديهم قصور في الوعي "وكنت بقوله جاي تعمل إيه يقولي فيها إيه.. ومفيش توعية من الأهالي بالوضع، ولكن كنت بقولهم لف وارجع تاني"، وأوضح أنه جرى منع أعداد كبيرة من المواطنين خلال 3 أيام قبل شم النسيم من دخول المحافظة.