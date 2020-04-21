"كل يوم" يستعرض مساهمات الشركات مع "مصر الخير" لدعم الأسر الأكثر احتياجا

قال وائل نظيم مدير التسويق بحلواني "العبد"، إنه جرى التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" في أكثر من برنامج، منها توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لقرى الصعيد والدلتا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "شاركنا في إعادة بناء منازل أسر متضررة، وفي أزمة كورونا، أتحنا 2000 كرتونة غذاية وشنط حماية طبية لـ2000 أسرة الأكثر احتياجا في مصر".

وقالت بسنت الغنام رئيس قطاع التسويق بشركة "كرافت هاينز"، إن الشركة عملت على توصيل الأغذية لأكبر عدد ممكن، وتعاونت مع مؤسسة "مصر الخير": "وتبرعنا بـ10 آلاف زجاجة خل وصلصة لتكفي 10 آلاف أسرة".

بدوره، قال إبراهيم وجدي مدير التسويق بشركة "كايرو ثري إيه"، إن الشركة قررت عدم إطلاق أي دعاية أو إعلان في شهر رمضان، وتوجيه ميزانيتها لإتاحة المواد الغذائة للمستهلكين.

وتابع: "تبرعنا بـ10 آلاف علبة شاي و10 آلاف زجاجة زيت، و14 ألف كيلو دواجن، لمساعدة 5 آلاف أسرة بمساهمة مادية".