مصر الخير: وزعنا 20 جهازا للتنفس الصناعي وألفين كاشف عن فيروس كورونا

قالت أمل مُبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة التنموية في مصر وزعت 20 جهازا للتنفس الصناعي، بعدما اشترتهم من السوق، وذلك قبل زيادة أسعارها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، أمس، أنه من خلال التعاون مع شركة "هايد بارك"، وفرت المؤسسة 2000 كاشف للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعن سائر مجهودات المؤسسة الأخرى، قالت: "لدينا قرية أبيس على حدود الإسكندرية فيها أكثر من 700 أسرة جرى تخصيص 4 مصانع لها، ونحن الآن بصدد إنشاء 10 مصانع في المنطقة الحرة بالصعيد، وبدأنا بمصنعين فيهم أكتر من 1000 بني آدم".

وتابعت: "بالتعاون مع ماونتن فيو فعلنا مبادرة تعالوا نحمي اللي بيحمونا، لتوفير مستلزمات الأطباء من أول الكروكس حتى النظارة والجوانتيات من السوق المصري".

كما أوضحت أن "البنك الأهلي تعاون معنا في أزمة البيوت، ونعيد بناء 5 آلاف بيت من أول وجديد، ووزعنا مواد غذائية".

كما أكدت التعاون مع شركة إعمار الإماراتية، "نبني سنويا 1000 بيت، بعد هدمهم، ونوفر مشروع لصاحب المنزل، ونفس المشروع مع مؤسسة الوليد بن طلال، ونستهدف 10 آلاف بيت سنويا".