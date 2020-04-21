ناصر البرنس: ناس عايزة تفتح مطعم جديد ورا إشاعة بيع لحم الحمير

علق ناصر البرنس صاحب مطعم "البرنس" على ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إغلاق عدد من المطاعم بسبب لحم الحمير.

وقال البرنس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الأن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أمس: "نفسي الناس تصحى وتبطل رمي بلا على غيرهم اتقوا ربنا إحنا في محنة ورغم كده مافيش فايدة لسه الناس بتتكلم على بعض".

واتهم البرنس من روج هذه الشائعة بأنهم مستفيدين من غلق المطاعم الكبرى لفتح مطعم، قائلا: "الناس الي بتروج لده عشان هتفتح مطعم ربنا مش هيبارك ليهم.. شغالين إهانة في البرندات الكبيرة".

وأشار إلى أنه أغلق أبواب مطعمه منذ 40 يوما تنفيذا لإجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددا على أنه ملتزم بدفع رواتب العاملين وعددهم قرابة 400 موظف: "إحنا كسبنا كتير من بلدنا وهنرجع نكسب تاني بعد ررفع الغمة".