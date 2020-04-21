مالي تُسجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مالي اليوم الثلاثاء عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع على إثرها العدد الإجمالي للإصابات إلى 246 حالة مؤكدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفق بيان لوزارة الصحة المالية، فقد وصل عدد حالات الشفاء من كورونا في البلاد إلى 56، فيما توفي 14 آخرون، وذلك منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالبلاد.

وكانت مالي التي حظرت التجمع، ضمن جملة من الإجراءات لمواجهة كوفيد - 19، قد نظمت أمس الأثنين الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، للتصويت على اختيار 125 نائبًا، بعدما تم انتخاب 22 نائبًا خلال شهر إبريل الماضي.