طلال أبو غزالة يتوقع مواجهة عسكرية عالمية سبتمبر المقبل: الكيانات ستتفكك

قال طلال أبو غزالة، رجل الأعمال الأردني، إن العالم سيشهد مواجهة عسكرية هذا العام وتحديدا في سبتمر 2020، موضحا أنه أعلن توقعه لهذه الحرب عام 2017، نتيجة لأزمات متعددة أضيفت عليها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مؤخرا، وأن هناك 10 مواضيع لا يمكن حسمها في الوقت الراهن بين دول العالم، بأي شكل ودي، لذلك ستندلع الحرب.

وأضاف "أبو غزالة"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "ten"، أمس، أن هناك انكماش نسبته 10% في الولايات المتحدة الأمريكية لم تحدث في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يدخل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل الوضع الراهن، وأنه لا يريد الحرب بشكلها المعروف هو يريد الهيمنة على العالم.

وتساءل رجل الأعمال الأردني: "ما المتوقع حدوثه عندما تقلع سفينة نفط من إيران إلى الصين، في الوقت الذي تفرض فيه أمريكا عقوبات على إيران، بغلق البحر الصيني والممرات البحرية"، مؤكدا أنه أمر معه ستنشب حربا تنتهي إلى طاولة مفاوضات.

وأكد أن العالم كله سيعيش في كساد كبير بعد أزمة كورونا، إلا الصين التي سينمو اقتصادها بنسبة 1%، حيث ستتفكك بعض الكيانات الاقتصادية الكبيرة، متوقعا أن يتفكك الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات، "هذا الاتحاد الأوروبي مصيره التفكك الحتمي، حيث لا يجمعهم أي شيء حتى اللغة، والعالم سيصبح تحت قيادتين واضحتين ومن الاستحالة تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة بين الدول في الوقت القريب".