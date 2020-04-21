ممثل "الصحة العالمية" يوجه توصيات للمصريين في رمضان لتجنب كورونا

وجه الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، توصياته للمواطنين في شهر رمضان الكريم لتجنب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدًا أنه يجب على الجميع معرفة أن العالم قد دخل مرحلة جديدة سواء مع أزمة كورونا أو ما بعدها، وهناك ظروف معينه تحتم على المواطنين تغيير عاداتهم وتقاليدهم مثلما حدث في شم النسيم والتزام المواطنين بالبقاء في المنازل والالتزام بكافة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمنع تفشي الفيروس.

وأضاف "جبور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، اليوم، أنه يجب على المواطنين الالتزام بكل الإجراءات الوقائية خلال شهر رمضان، مثلما التزم الأخوة الأقباط في أعيادهم ورأينا الكنائس خالية من المصلين وهذه إجراءات تُساهم في عدم الانتشار السريع لفيروس وعدم التلاصق الجسدي في دور العبادة، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تُصنف تلك الجائحة بأعلى مستويات الخطر.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أنه من الضروري الالتزام بالبعد الاجتماعي وممارسة الطقوس والصلوات من خلال التليفزيونات أو من الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، "كل ذلك أشياء مهمة"، وهناك دليل إرشادي أصدرته منظمة الصحة العالمية للممارسات الرمضانية الآمنة في ظل جائحة كورونا، والتي تتضمن إلغاء المحافل الاجتماعية والدينية، واستخدام التحية دون الملامسة، وإقامة الفعاليات في مكان مفتوح، والتباعد الجسدي مسافة لا تقل عن متر.