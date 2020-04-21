رئيس التحرير

محمود مسلم

مسؤول بكوريا الجنوبية: الزعيم كيم جونغ أون ليس مريضا بشدة

كتب:

محمود البدوي
07:23 ص | الثلاثاء 21 أبريل 2020
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول بحكومة كوريا الجنوبية قوله، الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ليس مريضا بشدة، ولكنه يتلقى العلاج بعدما خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية مطلع الشهر الجاري، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكانت شبكة "CNN" الأمريكية، نقلت عن مسؤول أن كيم جونغ أون غاب مؤخرا عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في 15 أبريل، مما أثار تكهنات بشأن سلامته، وقد شوهد قبل ذلك بأربعة أيام في اجتماع حكومي، مؤكدة أن زعيم كوريا الشمالية يعاني من حالة صحية خطيرة بعد خضوعه لعملية جراحية.