"علوم حلوان" تصنع جهاز تفريد كهربائي للكشف عن البكتريا والفيروسات

نجح فريق بحثي في كلية العلوم بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبوالدهب عميد كلية العلوم، في التوصل لتصنيع جهاز التفريد الكهربائي، وهو جهاز يعمل بتقنية جديدة لفصل الحمض النووي الذي يتم بناءً عليه التعرف على الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات أو الفطريات، ويمكن من خلاله إثبات حالات النسب، ويمكن استخدامه من قبل الطب الوقائي، وسط تأكيدات من قبل الفريق البحثي بأن الجهاز أعطى نتائج طيبة مبشرة.

ويعمل الفريق البحثي بكلية العلوم، تحت إشراف الدكتور أحمد حسن فراج بقسم النبات والميكر بيولوجي، وهشام الأشقر الطالب بمرحلة الدراسات العليا بالقسم، لتصنيع جهاز التفريد الكهربائي والمسمي باللغة الإنجليزية PCR ، وهو جهاز يعمل بتقنية تسمى البلمرة المتسلسلة لفصل الحمض النووي من العينات المأخوذة من الكائنات الحية، والتي يتم بناءً عليها التعرف على الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات أو الفطريات بدقة شديدة، وهي أحد الخطوات الرئيسية في البحوث العلمية التطبيقية والأساسية، وكذلك يستخدم الجهاز في حالات إثبات النسب والطب الوقائي وقد أعطى الجهاز نتائج طيبة مقارنة بالأجهزة المستوردة.

وأوضح الدكتور عماد فرحات رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي، أنّه جار العمل على تطوير الجهاز ليكون منافسا مع الأجهزة المستوردة، إذ إنّ سعر الجهاز يعادل 10% من سعر المستورد وبذات الكفاءة والدقة، ويتم العمل على إنتاج أكثر من إصدار ليناسب الاستخدامات المختلفة والقدرات المادية للطلاب والباحثين.