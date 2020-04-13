جامعة حلوان تطلق مبادرة "الجامعة معاك" بعرب راشد

أطلقت جامعة حلوان مبادرة "الجامعة معاك" لدعم العمالة اليومية في منطقة عرب راشد بحلوان، التي ينظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، تحت إشراف الدكتورة سناء حجازي مدير المركز، دعمًا لخطة الدولة للاهتمام بالأسر المصرية والعمالة اليومية، وفي ضوء خطة جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتطوير المناطق العشوائية.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أنّ مبادرة دعم العمالة اليومية تأتي لدعم جهود الدولة وما تبذله من مبادرات في هذه الفترة، التي تتطلب تعاون وتكاتف جميع المصريين.

من جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أهمية دعم العمالة اليومية للأسر الأكثر احتياجا لتحقيق الفائدة المرجوة من العمل التنموي الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البيئة ولدعم البيئة وخدمة المجتمع المحيط بالجامعة.

وأشارت الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، إلى أهمية المبادرات المجتمعية التي بدأت منذ إنشاء المركز وحتى الآن لتحقيق أهداف اللائحة التنفيذية للمركز، وتعتبر سلسلة مبادرات "الجامعة معاك" امتدادا للمبادرات السابقة لتحقيق الاستدامة في المناطق العشوائية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين، بأهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية وحماية المواطنين، وتقديم المساعدات الغذائية.

وتضمنت مبادرة "الجامعة معاك" في منطقة عرب راشد توزيع أغذية معبأة للمواطنين وحملة توعية بأهمية الالتزام بإجراءات الحكومة التوعوية والاحترازية، وجرى توزيع استمارات لقياس مدى استفادة المواطنين من المبادرة بهدف التعرف على حجم الاستفادة، ومعرفة مدى وجود احتياجات جديدة ومختلفة، قد يكون محط اهتمام أكبر لدى المواطنين في المناطق العشوائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.