دعما للمرأة.. عزيز مرقة يطلق أغنية بعنوان "داليا" من الحجر المنزلي

أطلق الفنان الأردني العالمي عزيز مرقة، أغنية جديدة بعنوان "داليا" من الحجر المنزلي عبر قناته الخاصة على يوتيوب، في دعم للمرأة ومناهضة للزواج المبكر للقاصرات بأسلوب تشويقي.

وأغلب أغاني وأعمال "مرقة" الموسيقية عن المرأة، مثل "هي"، "مين قلك"، و"ما في منك"

وعن كيفيفة قضاء وقته قال "مرقة" في بيان: "مثلي مثل غيري يجب أن أستعمل الموارد الموجودة عندي في المنزل، وكل ما لديّ حالياً هو استديو وبيانو، لذا أكتب أغانٍ، وأخرج بأفكار جديدة والموسيقى هي فرصة لأجعل المتابعين يشاركون حتى في الأغاني التي أعمل عليها، سواء بالرسم أو بطرح الأفكار".

وعن حلم "داليا"، أوضح "مرقة": "بدأت من حلم في وقتٍ سابق.. حتي استيقظتُ صباحاً، وجلست أمام البيانو، وبدأت بعزف الموسيقى التي سمعتها في الحلم. وشعرت أنها تعبّر عن حالة خاصة، وتركتها وقتذاك جانباً، وقلت إن وقتها سيأتي".

وعن سر اختيار "داليا" تحديدا، قال مرقة :"عندما كنت أحضُر حفلات زفاف، وأسمع (تلولحي يا دالية)، كان هناك أمر ما يستفزّني بهذه الأغنية، وكنت أشعر أن الناس يردّدونها على وقع الموسيقى الإيقاعية من دون التفكير بعمقٍ في معناها".

وشرح "عزيز": "كنت أتخيّل ورقة العنب وهي تتمايل بكل خفة بينما يتلاعب بها الهواء، وكنت أشعر دائماً بأن نظرتنا إلى المرأة تتسم بالخفة".