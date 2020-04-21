حملة لحزب "الحرية" لتوزيع السلع الغذائية على متضرري أزمة كورونا

دشن حزب "الحرية" برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حملة لتوزيع السلع الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً والمتضررين جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في كل المحافظات.

وقال المهندس أحمد نصر الله القيادي بحزب الحرية، إن الحزب يعمل وفق خطة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم لدعم جهود الدولة في مكافحة الوباء.

وأضاف "نصر الله"، أن الهدف من حملة توزيع السلع الغذائية تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجاً والعمالة المؤقتة التى تضررت من فيروس كورونا.

وأكد أن الحزب وزع أكثر من 1500 كرتونة من السلع الغذائية على الأسر الأكثر تضرراً من أزمة فيروس كورونا في محافظة الإسماعيلية ومستمر في فعاليات هذه الحملة على مستوى المحافظات.