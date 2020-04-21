نائب يطالب بتلاوة القرآن بالمساجد قبل أذان المغرب

طالب النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف السماح لائمة المساجد بإذاعة القرآن الكريم بجميع المساجد على مستوى الجمهورية قبل اذان المغرب طوال أيام شهر رمضان المعظم وقال " الحناوى " فى بيان عاجل تقدم به الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اننا مع تعليق الصلاة بالمساجد طالما هناك خطورة على صحة المواطنين بسبب فيروس كورونا ولكن تعودنا خلال شهر رمضان ان تستمع الى القرآن الكريم بمختلف المساجد قبل اذان المغرب مطالبا من وزير الاوقاف الاستمرار فى ذلك الامر خلال شهر رمضان حتى يشعر المواطنون بروحانيات هذا الشهر المعظم وان يتم بعد اذاعة القرآن الكريم الأذان لصلاة المغرب فقط الى ان تزول جائحة كورونا