المنيا تواصل حملات تطهير ونظافة القرى لمجابهة كورونا

نفذت مراكز ومدن محافظة المنيا سلسلة حملات للرش والتطهير والنظافة ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي أعمال تطهير وتعقيم بحي جنوب، وفي سمالوط، تم رش وتطهير قرية منقطين بمشاركة وحدة الترصد بالإدارة الصحية، وتطهير عدد من شوارع المدينة، وفي بني مزار، تم تطهير وتعقيم عدد من المدارس بشارع الثورة، وفي مركز أبوقرقاص، تم رش وتطهير شوارع المدينة ومستشفى أبوقرقاص المركزي.

ويجري بالتزامن مع تلك الحملات عدد من حملات النظافة ورفع المخلفات وتنفيذ أعمال الإنارة، وفض جميع التجمعات المخالفة لقرار مجلس الوزراء.

من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

وكان المحافظ، قد وجه الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، موكداً على رؤساء الوحدات المحلية باستكمال خطة التطهير المحددة، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات والأسواق الجماعية، ومتابعة غلق قاعات الأفراح لمنع أي تجمعات.