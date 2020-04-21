غدا.. تسليم 180 منزلا بعد إعادة إعمارها بقرى العدوة

يسلم صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، غدًا الأربعاء، 180 أسرة منازلهم في قرى الفلاح وأبو الأكحل وأبو عقيلة وعطف حيدر والمسيد ومفوز طيبة بمركز العدوة فى شمال محافظة المنيا، وذلك بعد إعادة إعمارها وتطويرها.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء الصرف الداخلي، ترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي تم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن بروتوكول التعاون الثالث، ويشمل رفع كفاءة (2880) منزل موزعه على (100) قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى (1600) منزل من البروتوكول الثالث وجاري العمل على المرحلة الثانية (1280) منزل.