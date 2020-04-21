الأنبا إسحق يعتذر للبابا والمجمع المقدس عن خطأ كنسي: سامحوني واغفرولي

تقدم الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج، باعتذار خطي إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن سماحه بإشراك عدد من المكرسات في عمل زفة عيد القيامة حول المذبح في دير القمص يسى ميخائيل بطما، بالمخالفة لتعاليم وطقوس الكنيسة.

وقال الأسقف، في بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "أقدم اعتذاري الشديد إلى أبي حضرة صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، وإلى آبائي المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، عن التصرف الذي بدر مني دون تدقيق، ولم يكن مناسبا كنسيا ولا طقسيا، وكنت أقصد به أن أفرح قلب المكرسات بالقيامة".

وأضاف الأنبا إسحق: "أعترف أنّني أخطأت، ولن أكرر مثل هذه التصرفات حفاظا على سلامة الطقوس التي عاشت بها كنيستنا القويمة طوال تاريخها، وأرجو أن تسامحوني وتغفروا لي، راجيا صلواتكم من أجل ضعفي، حاللوني وأذكروني".