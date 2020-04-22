أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 22-4-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:08 ص | الأربعاء 22 أبريل 2020
تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية وفقًا لتعاملات اليوم، الأربعاء 22 أبريل الحالي، والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والفلفل والبطاطس على النحو التالي:
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6 جنيهات.
البصل
بلغ سعر البصل الأبيض 3 جنيهات، والبصل الأحمر 9 جنيهات للكيلوجرام.
القلقاس
سجل سعر كيلو جرام القلقاس بـ7 جنيهات.
الفلفل
تراوح سعر كيلوجرام الفلفل بين 10 إلى 12 جنيهًا.
الثوم
تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 4 إلى 12 جنيها.
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 50 جنيهًا.
الليمون البلدي
تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 20 إلى 30 جنيها.
الكوسة
وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة 3 إلى 5 جنيهات.
الباذنجان
وصل سعر الباذنجان الرومي سعر الكيلو 5.5 جنيه.
البطاطس
وصل سعر كيلوجرام البطاطس من 1.5 إلى 3 جنيهات.
الفاصوليا
جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ9 جنيهات.
الجزر
وصل سعر الجزر إلى 2.5 جنيه للكيلوجرام.
الطماطم
تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 1.75 إلى 3 جنيهات.