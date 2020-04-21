رمضان عبدالمعز يوجه الشكر للجيش الأبيض: "اللهم احفظهم بحفظك"

وجه الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، الشكر لكل المنظومة الطبية وكل المنظومة البحثية، الذين يبحثون جاهدين في المعامل عن علاج لفيروس كورونا المنتشر كوفيد 19 وكل الصيادلة وعلماء الفيروسات والأطباء والتمريض.

وأضاف عبدالمعز، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أسأل الله عز وجل في عليائه باسمه الأعظم اللهم احفظهم بحفظك واشملهم برعاياتك وكن لهم عوناً ونصيرا وسندا ومعينا واحفظهم من كل مكروه وسوء، واصرف عنهم الوباء والداء يا ذا المن والعطاء.

وتابع، اللهم يا من قلت في كتابك الكريم "فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين"، اللهم إنا نستودعك أخواتنا الأطباء والتمريض "الجيش الأبيض، وجيشنا الذي يقف على الحدود" اللهم احفظ الجميع بحفظك يا أكرم الأكرمين.

واستكمل، أن النبي محمد صلى الله عليه علمنا أنه لم يشكر الله من لا يشكر الناس، فنوجه لهم جميعهم الشكر وأن أفضل كلمة شكر يمكن توجيهها لهم "جزاكم الله كل خير".