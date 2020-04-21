خبير: خفض الإنتاج هو الخيار الوحيد أمام منظمة أوبك لضبط أسعار النفط

يعقد بعض وزراء الطاقة في منظمة "أوبك"، مؤتمرا عبر الهاتف لمناقشة تطورات سوق النفط، في ظل الانخفاض العالمي للأسعار، يأتي هذا بعدما أبدت المملكة العربية السعودية، استعدادها لاتخاذ أية إجراءات إضافية بالمشاركة مع أوبك بلس والمنتجين الآخرين لضبط أوضاع السوق النفطي.

ونتيجة لتدهور أسعار النفط العالمية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم، من إدارته إعداد خطة لمساعدة شركات النفط الأميركية التي تواجه تخمة هائلة في الإمدادات وانخفاضا تاريخيا في أسعار الخام، مضيفا أنه طلبت من وزير الطاقة ووزير الخزانة إعداد خطة تتيح الأموال لتأمين هذه الشركات والوظائف المهمة جدا لوقت طويل في المستقبل.

الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن عقد اجتماع طارئ لمنظمة "أوبك"، كان متوقعا نتيجة عدة عوامل أهمها انخفاض أسعار النفط الأمريكي، أمس، كذلك انخفاض أسعار خام برنت صباح اليوم أكثر من 16%، موضحا أنه بذلك تكون انخفضت أسعاره أكثر من 60% عن بداية العام الجاري.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن هناك خسائر كبيرة في قطاع الطاقة في منظمة "أوبك" بسبب أوضاع فيروس كورونا، موضحا أن هذه الخسائر تتزامن مع تدهور قطاعات أخرى مثل سوق الأوراق الملية، توقف قطاعات الصناعة والسياحة، بالإضافة سحب عدة استثمارات أجنبية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحل الوحيد أمام منظمة أوبك هو خفض الإنتاج في محاولة لخلق استقرار لأسعار الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن الطاقة الاحتياطية لكافة دول البترول وصلت التخزين الكامل، مما يعني أن حركة البيع في السوق ستكون ضعيفة جدا خلال الفترة القادمة.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من المحاولات من جانب أمريكا وروسيا ومنظمة أوبك لضبط أسعار النفط في السوق العالمي، موضحا أن الحل المتاح والوحيد حاليا هو خفض الإنتاج لتقليل المنتج في الأسواق الدولية.