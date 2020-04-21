انطلاق رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين في بيروت بسبب كورونا

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلي بيروت، لإعادة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – "19.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن رحلة مصر للطيران رقم MS709، أقلعت من مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، متجهة إلي بيروت، لعودة المصريين العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود إلى مطار مرسى علم الدولي، مقر الحجر الصحي للقادمين من الخارج، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وتسير وزارة الطيران المدني، بدءا من اليوم الثلاثاء، وحتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.