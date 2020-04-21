توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار ورياح تصل حد العاصفة وأمطار خفيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني توقعات حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة في الفترة من 22 أبريل وحتى 24 أبريل الحالي.

يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار إلى مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري يومي الأربعاء والخميس، ويكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، وتنشط فتكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غدًا على المناطق المكشوفة بأغلب الأنحاء، وتؤدي لاضطراب الملاحة على خليج السويس، وتظهر الشبورة في الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن يهدأ نشاط الرياح يوم الخميس وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم المناطق، وتتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن يسود الجمعة الموافق أول أيام رمضان طقس غير مستقر حيث يسود طقس حار نهارًا بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على معظم محافظات الجمهورية، وتتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على مختلف أنحاء الجمهورية:

طقس الأربعاء 22 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

طقس الخميس 23 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

طقس الجمعة 24 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.