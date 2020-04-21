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الأوقاف: رفع أذان النوازل هو الأمر الوحيد المسموح به خلال شهر رمضان

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
09:12 م | الثلاثاء 21 أبريل 2020
استمرار غلق المساجد

استمرار غلق المساجد

أكدت وزارة الأوقاف، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة، هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد، دون تقصير في ذلك، وأنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات، بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، ولا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم، مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية، منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات.