الزراعة: ننتج 1.2 مليار طائر.. والبتلو سيزيد المعروض من اللحوم 5 مرات

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن الفترة الماضية، شهدت بذل جهود كبيرة من الوزارة وأجهزة الدولة للتوسع في إنتاج البروتين أمام المواطن، موضحًا أن هناك مشروع مليون رأس ماشية، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من مزرعة للإنتاج الحيواني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة"، أن مشروع البتلو، أدى إلى زيادة المعروض من اللحوم ورؤوس الماشية: "الذبح لا يتم قبل وصول الحيوان إلى وزن 400 كجم، وهذا الأمر سيزيد المعروض خمس مرات في الأسواق، ووفرنا التمويل اللازم لإطعام المواشي".

وتابع: "نهدف إلى التوسع في إنتاج اللحوم، ونكون حريصين على السير بخطوات ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ونعمل على وجود الاستيراد من الدول الأخرى بكامل الطاقة في المواسم، مثلما يحدث في شهر رمضان".

وأردف، أن الأسواق تشهد استقرارًا كبيرًا، رغم إقبال المواطنين في الأيام الأولى لحظر التجوال، بسبب ضخ كميات كبيرة من السلع، موضحًا أن الوزارة لديها أكثر من بديل مثل اللحوم والأسماك والدواجن، وسيكون المعروض أكبر في رمضان وتنتج 1.2 مليار طائر سنويًا.