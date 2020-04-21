جهاز دمياط الجديدة ينتهي من تنفيذ 27 عمارة بسكن مصر

تفقد اليوم، المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعمال زراعة وتنسيق الموقع لـ 27 عمارة بمشروع سكن مصر غرب جامعة دمياط، مشيرا إلى تنفيذ العمارات بالكامل وانتهاء أعمال المرافق، وجاري تنفيذ أعمال الإنارة للمشروع، حتى تكون الوحدات جاهزة للتسليم للحاجزين.

وشدد رئيس الجهاز على كافة الشركات المنفذة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "Covid_19"، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالموقع.

يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على تتفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.