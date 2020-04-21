الجائزة تصل لـ6000 جنيه.. "الشباب" تعلن شروط مسابقة "هنغني للحياة"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع عن المسابقة الغنائية "هنغني للحياة"، وذلك من سن 8 سنوات إلى 17 عامًا، في إطار خطة الوزارة تحفيزًا للشباب وحثهم على البقاء في المنزل من أجل الحفاظ على سلامتهم ضد فيروس كورونا المستجد.

جوائز المسابقة

- المركز الأول: 6000 جنيه.

- المركز الثاني: 5000 جنيه.

- المركز الثالث: 4000 جنيه.

كما سيتم منح شهادات تقدير لباقي المشاركين تحفيزًا وتكريمًا لهم.

تفاصيل الاشتراك في المسابقة

- التقديم في المسابقة مجانًا دون أي رسوم.

- أن يكون عمر المشترك من 8 سنوات إلى 17 عامًا.

- يمكنك المشاركة بأغنية عن طريق تكوين فريق بحد أقصى أربع أفراد للفريق الواحد.

- ألا تزيد مدة الفيديو عن 3 دقائق وحجم الفيديو لا يزيد عن 100 ميجا.

- يمكن الاستعانة بآلة موسيقية أو استخدام تراك من الإنترنت.

- لا يجوز الاشتراك بأكثر من فيديو سواء في الغناء الفردي أو الجماعي.

- لا يجوز تركيب صورة على صوت شخص آخر أو أغنية شهيرة.

- في حال احتواء الفيديو على أي محتوى مسيء يتم استبعاد المتسابق تمامًا.

كيفية الاشتراك في المسابقة

قم بإرسال الفيديو الخاص بك علي رسائل صفحة وزارة الشباب والرياضة الرسمية أو عبر الواتساب على رقم 01004710652، بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد او البطاقة الشخصية ورقم الموبيل.

على أن يكون آخر موعد للمسابقة يوم 10 مايو المقبل.