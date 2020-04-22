بنها الجامعي: تخصيص الاستقبال للطوارئ والحوادث فقط بسبب إصابات كورونا

أعلنت مستشفيات بنها الجامعي، اقتصار الاستقبال بالمستشفى، على استقبال حالات الحوادث والطوارئ فقط، مع التنسيق مع وزارة الصحة، لاستقبال الحالات في وقت إغلاق المستشفى، مع تخفيض العمل في العيادات الخارجية يوميًا، إلى 10 عيادات فقط.

ولفتت في بيان، أنه عقب الأزمة التي تشهدها في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بين الاطقم الطبية والتمريض بفيروس كورونا المستجد، إلى تخفيض عدد المترددين على العيادات الطبية، لنسبة لا تتعدى 40 مريض في اليوم، وذلك حتى لا تتوقف الخدمات الطبية، واقتصار كل الخدمات المقدمة بمستشفيات بنها الجامعية، على جراحات المخ والأعصاب وجراحات القلب والصدر والعنايات المركزة و حدات ال CCU.

وأكدت على أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية بمستشفيات بنها الجامعية، من أولوية الإدارة القصوى، حيث جري عقد اجتماع طارئ أمس، برئاسة الدكتور جمال السعيد "رئيس جامعة بنها"، والدكتورة راندا مصطفى "نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع"، والدكتور مصطفى القاضي "عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها".

وجرى إعلان عددا من الإجراءات الصارمة، التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وارتفاع الإصابات بين الأطقم الطبية بالمستشفى، منها توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية، المتمثلة في ملابس وبدل أمان، وكمامات طبية، كما تم شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية، وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف البيان، أنه جار توزيع جميع الأطقم الوقائية على جميع أعضاء الفريق الطبي (أطباء، تمريض، اداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري)، مع تعقيم وتطهير الواقيات الطبية، طبقًا لآليات وقواعد مكافحة العدوى المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية، لجميع أقسام ووحدات المستشفى بالكلور والماء، والتواصل مع المعامل المركزية، لعمل فحص مسحات PCR لجميع أعضاء الفريق الطبي (أطباء، تمريص، اداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري).

وأشار البيان، لعمل فحص عن طريق الأجسام المضادة لجميع المخالطين، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بإعفاء من يعاني من أمراض مزمنة، والسيدات الحوامل، من التواجد بالعمل.

وشدد على تجهيز أماكن إقامة عزل بشكل عاجل وسريع، وتوفير عدد 400 تحليل سريع لكورونا، لفحص الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى بالكامل، والنظر للمنظومة الأمنية للمستشفى بشكل جدي.

ولفت إلى اتخاذ إجراءات مشددة وصارمة، تضمن سلامة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية ببنها، وتقليل أعداد العمالة بمستشفيات بنها الجامعية، إلى أقصى درجة ممكنة، بما لا يخل بإستمرار تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى، وصرف مكافئة تشجيعية لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى.

ومتابعة القرارات الصادرة بشأن التشديد على عدم وجود زوار مع المرضى، وتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، كما أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، 24 ساعة، 7 أيام، والتنسيق مع لجنة مكافحة العدوى، للعمل على تحديد مسار المرضى في الاستقبال، وإعداد خطة كاملة للعمل خلال الفترة المقبلة.