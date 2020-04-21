شباب "المعتمدية" يعانون: "رافضين يدخلونا الشغل بدون شهادة خلو أمراض"

كشف عبدالرحمن علي، أحد أهالي قرية المعتمدية التابعة لمركز ومدينة كرداسة، التي تم رفع إجراءات رفع الحجر الصحي عنها، اليوم، بعد مرور 14 يوما على فرض الحجر الصحي عليها، في 7 إبريل من الشهر الجاري، بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، معاناة عددًا كبيرًا من شباب القرية، في عودتهم للعمل مرة أخرى.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه فوجئ عند عودته لعمله، فور انتهاء العزل الصحي للقرية، بأن الشركة التي يعمل بها ترفض دخوله مقر العمل، واشترطت دخوله بتقديم شهادة منه "خلو أمراض"، من أجل أن يعود للعمل مرة أخرى.

وأشار إلى أنه توجه إلى أكثر من 4 مستشفيات حكومية تابعة لوزارة الصحة للسؤال عن هذه الشهادة، ولكنه يتفاجئ بنفس الرد في كل مستشفى "معندناش الشهادة دي"، مؤكدًا أنه ليس الوحيد الذي تّعرض لهذا الموقف، بل حدث مع 1500 آخرين من القرية، يعملون في شركات مختلفة.

وفي السياق ذاته، أكد علاء والي، عضو مجلس النواب، أنه تم رفع الحظر عن قرية المعتمدية في الموعد المحدد له، دون اللجوء إلى تجديده، مؤكدًا على أن هناك متابعة كل ساعتين من قبل وزارة الصحة لقرية المعتمدية بعد رفع الحظر، وأن تلك المتابعة مستمرة دقيقة بدقيقة"، فضلًا عن إجراء العديد من التحاليل لأهالي قرية المعتمدية، وجاءت نتيجة فيروس كورونا سلبية.