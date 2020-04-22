شباب العمار يدشنون بوابة تعقيم ذاتي بالجهود الذاتية

دشن شباب قرية العمار مركز طوخ، بوابة تعقيم ذاتي بالجهود الذاتية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلن صبحى ابراهيم رئيس الوحدة المحلية بالعمار الكبرى، تدشين البوابة فعليا وتشغيلها، حيث قام مجموعة من شباب القرية بتجربة الكابينة.

ووجه صبحي إبراهيم الشكر إلى شباب قرية العمار، لجهودهم فى تصنيع كامل الكابينة بالجهود الذاتية، وبخامات بسيطة داخل القرية، مشيرا إلى أنه جار تعميم البوابة أمام مكاتب البريد والمنشآت الحيوية بالقرية، للحفاظ على سلامة مواطنيها.

وأوضح صبحي، أنه جرى تشغيل البوابة بمدخل القرية لتطهير الأهالي عند الدخول والخروج من القرية، مساهمة في حمايتهم، لافتا إلى أن شباب القرية، فكروا خارج الصندوق، ويبدعون دائما في خدمة مجتمعهم، مؤكدا أن الهدف الأساسي لتنفيذ الفكرة، هو منع انتشار فيروس كورونا المستجد من دخول البلدة.

وشدد على أن فكرة البوابة، أنه عند دخول الشخص، تبدأ بضخ المطهرات، وتحتوي البوابة على موتور وخزان للمطهرات، ويتم توصيلها بمصدر كهربائي.