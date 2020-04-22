نجيل صناعي ونباتات زينة و"بين باج".. خطوات تجديد وتزيين بلكونة منزلك

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ودول العالم، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، بأهمية العزل المنزلي لمنع انتشار الفيروس، فرضت الحكومة المصرية، حظر تجوال لمنع حركة المواطنين بالشوارع، من الساعة 8 صباحًا، حتى 6 صباحًا، كإجراء احترازي لمواجهة كورونا، ما دعا أغلب المواطنون إلى التجديد والابتكار في منازلهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وكان أبرز ما طاله التجديدات بالمنازل، هي شرفة المنزل، كونها من أكثر الأماكن راحة، خاصةً أن كانت جيدة التهوية ومساحتها كبيرة، تسمح بجلوس أفراد العائلة بها، حيث حرص البعض على الابتكار في تزيينها وتجديدها، لتناسب فترة الحجر المنزلي.

وتقدم "الوطن"، بعض النصائح التي تمكنك من تجديد شرفة منزلك والخامات التي يمكنك الاستعانة بها، على النحو التالي:

لاند سكيب ونجيل صناعي

صمم الأرضيات الخاصة بشرفتك بالنجيل الصناعي "لاند سكيب"، بطريقة مميزة سيجعل الشرفة مميزة وراقية لأقصى درجة و ستجعلك تشعر أنك في النادي أو المنتجع الصحي وليس في المنزل وهي طريقة ممتازة لتجديد النشاط والاستمتاع بالهواء الطلق في الشرفة بعد محاكاتها بالواقع الطبيعي بأبسط الطرق.

ويبدأ سعر المتر يبدأ من 70 وحتى 250 جنيهًا حسب طول وسُمك الشعرة.

نباتات الزينة

يمكنك استخدام نباتات الزينة على أرضية الشرفة أو الحائط، وتتراوح أسعارها من 35 إلى 50 جنيهًا، وتحتاج في رعايتها إلى الماء فقط، فضلًا عن نباتات التشجير التي يبدأ أسعارها من 50 إلى 500 جنيه، والتي تحتاج إلى الشمس والماء، ومن أبرز نباتات التشجيرالفوربيا، الشوفريرة، والفلانجيم بصل.

الزينة والأنوار

يمكنك الاستعانة بتعليق أفرع النور والزينة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث تضفي جمالًا رائعًا على شرفة المنزل خاصة وقت المساء، حيث يتراوح سعر زينة الخيامية بين 5 و10 جنيهات، فيما يتراوح سعر فرع النور بين 25 إلى 60 جنيهًا.

التعريشة

‏البيرجولا "التعريشة" يتم عملها من الخشب الصلد أو الحديد المطلي المقاوم للحرارة ويتم زراعة متسلقات عليها أو على جوانبها، ويختلف سعرها حسب المساحة وحسب الخامة المستخدمة.

الاستعانة بـ "البين باجز" والمراجيح

وإذا كانت شرفة منزلك مساحتها واسعة، يمكنك الاستعانة بمقاعد "البين باج" والمراجيح المعلقة، حيث يتراوح سعر البين باج بين 400 إلى 1000 جنيه، فيما يتراوح سعر المرجيحة المعلقة بين 2000 إلى 3000 جنيه.

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