حظك اليوم الأربعاء 22-4-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يمتاز مولود برج الجدي بشخصيّة قويّة، كما أنّه يدافع عن مواقفه بقوّة وثبات، مع تقديره للمسؤولية.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يعدك اليوم بمناخ اجتماعي رائع يحمل لك السهولة والمزاج الجيد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تجد الحياة سلسة إذا تعاملت بمرونة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.