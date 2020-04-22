مصدر أمني يكشف سبب الزحام المروري الخانق في القاهرة الكبرى أمس

كشف مصدر أمني، أسباب الزحام الخانق في أغلب شوارع وميادين القاهرة الكبرى، أمس الثلاثاء، مؤكدا أنه يرجع إلى خروج المواطنين بكثافة بعد 3 أيام من غلق المحال التجارية، خلال إجازة عيد القيامة وشم النسيم، بالإضافة إلى قرب شهر رمضان المبارك.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في القاهرة والجيزة والقليوبية، تدفع بأعداد كبيرة من الضباط والأفراد، من أجل تخفيف حالة الزحام وتسيير حركة الطرق.

وتابع المصدر، أن أمس الثلاثاء، شهد زحام غير طبيعي بسبب الكثافة والحشود من آلاف المواطنين في الشوارع طوال ساعات اليوم، وأن المرور تحاول البحث عن حلول أمام حالات الزحام الكبيرة، التي من المفترض أن تستمر حتى شهر رمضان.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة، لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة، التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية، الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.