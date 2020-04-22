مسلسل 2 في الصندوق الحلقة 1: حلم الغناء والتمثيل يطارد "زكي" و"شوقة"

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل 2 في الصندوق الذي يعرض على قناة MBC مصر في تمام الساعة 9:30 مساءً حول بطلي العمل حمدي الميرغني "شوقي" وأوس أوس "زكي" اللذين يعملان في مهنة جمع القمامة، ويتجولان في المنطقة السكنية التي يعملان بها، ويطرقان أبواب السكان من جميع الطبقات لجمع القمامة.

ومن أبرز السكان التي يتردد عليها الميرغني وأوس أوس الفنانة رحاب الجمل والتي تعامل معهم بشكل فظ، بالإضافة إلى الصحفي الذي يتعامل معهم بتواضع ويتبادل معهما أطراف الحديث ويظهر لهما احترامه وتقديره لمهنتهما، وأيضًا ساكن العمارة البسيط الفنان علاء زينهم، الذي يقع أوس أوس في غرام ابنته ويهديها باقة من الورود أثناء جمع القمامة من منزلها.

ويظهر زيكو رغبته في احتراف الغناء، بينما يرغب شوقة في التمثيل.

ويستخدم شوقة وزيكا المصعد للتنقل بين أدوار البرج من أجل جمع قمامة السكان، لكن مأمور اتحاد الملاك يضبط شوقي وهو في المصعد ويوبخه ثم يصطحبه إلى الدور الأسفل ويطلب من زكي مواصلة العمل مستخدمًا السلم.

ويعاني الشقيقان خلال الحلقة من استغلال والدهما لهما، حيث يبخل عليهما بأقل النقود ويستبيح عرقهما ولا يتهاون في حال تكاسلهما عن العمل.