مدحت العدل: "لو أتيحت لشيكابالا الفرصة كان هيبقي زي ميسي"

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إنه يرى لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، رمزا للمتعة الكروية بشكل مطلق: "زي مافيه حد يقول أن أبوتريكة أحسن لاعب في العالم، هو حر، ولو كان أتيحت له الفرصة كان هيبقي زي ميسي بالظبط، واللي ميقولش على شيكابالا لاعيب عظيم، يبقي ملهوش في الكورة".

وأضاف "العدل"، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن شيكابالا مثله كاللاعب محمود الخطيب "بيبو"، لم يقدما شيئا لمنتخب مصر، وهو ذات مواصفات اللاعب العالمي ميسي، موضحا أن مشجعي نادي الزمالك، لم يطالبوا بإلغاء الدوري المصري لكرة القدم: "الدوري الهولندي أتلغى، بشرة خير".

وأكد أن تصريحاته في المجال الكروي، لا يقصد بها استفزاز النادي الأهلي وجماهيره، وسأله "موسي": "كنت فين يوم ماتش الأهلي والزمالك اللي انتهى بـ6/1"، ليرد عليه الأخير بقوله: "مكنتش أتولدت لسه".