سكرتير عام الدقهلية يطلق منظومة جمع القمامة من المنبع في شرق المنصورة

أطلق سعد الفرماوي، سكرتير عام محافظة الدقهلية، أمس، ألية جديدة لجمع القمامة من المنبع، تبدأ من حي شرق المنصورة، لتنطلق بعدها إلى كل أنجاء المحافظة، ضمن الآلية التي اعتمدها الدكتور أيمن مختار، لتعود المنصورة "عروس النيل".

بدأ انطلاق المنظومة، من أمام جراج حي شرق المنصورة، بحضور المهندس محمد البسيوني رئيس حى شرق المنصورة والجهاز المعاون.

ووزع "الفرماوي" على عمال النظافة وسائقي سيارات النظافة، (واقي رأس" فيس شيلد"، وكمامة، وقفاز جلد، وصفارة"، وذلك لحماية العمال، وبث الطمانية في نفوس المواطنين المتعاملين معهم.

وحضر الفرماوي، تجربة عملية علي جمع القمامة من المنبع، في 6 مناطق بأنحاء المنصورة، بدأت من "عزبة الشال، ثم توريل، وتوجهوا إلي قولنجيل، ومدينة السلام، وجديلة".

وظهرت السيارة في الشارع، وأطلق العامل الصفارة، فيبدأ الأهالي يتوجهون إلي صندوق قمامة، يجره العامل ويضعون القمامة به، مع وجود عامل آخر يكنس في الشارع، بحيث تخرج سيارة النظافة من الشارع، وقد أصبح نظيفا تماما.

ووجه سكرتير عام المحافظة المواطنين، إلى ضرورة الوعي، والحرص علي نظافة المنطقة التي يعيشون بها، ولا يسمحوا بأي تجمع للقمامة بعد ذلك، مؤكدا على انتظام مواعيد مرور العمال وسيارة النظافة يوميا، في ساعات محددة، ستنظمها إدارة الحي لكل منطقة، بحيث لا نرى أي تجمع للقمامة في الشارع بعد ذلك.

وطالب "الفرماوي" المواطنين، التعاون مع الحي، في المشروع الجديد للنظافة، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تحقيق رضاء المواطنين، وأن المحافظة وضعت استثمارات ضخمة للنهوض بمستوى النظافة في كل القرى والمدن.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن مختار، إن هناك عدة حملات للنظافة والتطهير والتعقيم مستمرة بالتوازي، إلى جانب أعمال الخطة الاستثمارية داخل مدينة المنصورة، وجميع مراكز ومدن المحافظة للارتقاء بمظهرها وتحسين البيئة العامة وتحقيقا لرضا المواطنين بنطاق المحافظة، مؤكدا على أن الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تحقيق طموحات ومطالب مواطني الدقهلية، وحتى تعود المنصورة عروسا للدلتا.

وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار حملات التطهير والتعقيم لكل الشوارع، ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والأحياء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.